تفاصيل بيع 6 محلات و5 وحدات إدارية وصيدليتين بالمزاد العلنى بـ 6 أكتوبر

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مواقفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح 6 محلات تجارية و5 وحدات إدارية ومهنية وصيدليتين بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني، لافتًا إلى أنه ستعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 8 مايو 2024.

وأفاد المهندس عادل النجار بأن مساحات للمحلات التجارية والصيدليتين تصل إلى ما بين 26 مترا مربعا إلى 74 مترا مربعا، بينما تصل مساحة الوحدات الإدارية والمهنية إلى ما بين 42 إلى 92 مترا مربعا، موضحا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها لكل وحدة أو محل أو صيدلية على حدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه يتم سداد قيمة تأمين لدخول المزاد للمحلات التجارية، ولكل محل على حدة بقيمة 50,000 جنيه، بينما يتم سداد قيمة التأمين دخول المزاد للصيدليتين بقيمة 100,000 جنيه، وفيما يخص قيمة تأمين دخول المزاد للوحدات الإدارية والمهنية بقيمة 25,000 جنيه كل وحدة على حدة يتم سدادها في موعد غايته جلسة المزاد.

شروط سداد المستحقات المالية للمحلات التجارية والصيدليتين

واستكمل رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر شروط سداد المستحقات المالية بعد رسو المزاد البيع بالمزاد العلني، بأن يتم استكمال سداد نسبة 10%، وبالإضافة لنسبة 1% و كذلك إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد لكل محل أو صيدلية.

شروط سداد المستحقات المالية للوحدات الإدارية والمهنية

وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه يتم استكمال سداد المستحقات المالية نسبة 25%، بالإضافة لنسبة 1% مصاريف إدارية، وكذلك إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد عن وحدة إدارية ومهنية، فضلا عن أنه يتم سداد نسبة 5% من القيمة البيعية كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.