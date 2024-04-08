الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ساعات التقرب".. بث مباشر للتهجد والدعاء فى الليلة الوترية الأخيرة (فيديو)

صلاة التهجد من مسجد
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص

شهد مسجد عمرو بن العاص حالة من الخشوع والتضرع إلى الله، أثناء صلاة التهجد في ليلة التاسع والعشرون من شهر رمضان الكريم، حيث توافد العديد من المصلين لتأدية صلاة التهجد.

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"علمني رمضان".. خاطرة التراويح بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان 

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد، كما قام رجال الأمن بتنظيم حركة المرور خارج المسجد منعًا لحدوث ازدحام مروري.

 

ونظم فاعلين الخير سحورًا للصائمين عقب الانتهاء من صلاة التهجد مباشرة، وسط حضور عدد كبير من المصلين والمعتكفين والقائمين على المسجد، فى إطار حرصهم على إخراج الصدقات كما ينبغى أن تكون مرضاة لله، وسعيًا للفوز بالحسنات والثواب من الله، سبحانه وتعالى، فى تلك الأيام المباركة، في أجواء إيمانية تملأها الخشوع والبهجة والسرور والسعادة.

 

وتُعدّ صلاة التهجد من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار، وينتظر المسلمون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد ونشر الشعائر الدينية.

 

شعائر صلاة التراويح 

وامتد مشهد الصلاة إلى الباحات والممرات وصولًا إلى الطريق الخارجي المحيط بالمسجد، وسط انتشار أمني مكثف لرجال الشرطة بمحيط بوابات المسجد، لتنظيم دخول المصلين، نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد المصلين.

 

ويعد ذلك أكبر تجمع للمصلين منذ بداية شهر رمضان الكريم، لأن المواطنين عادة ما يرجحون ليلة السابع والثامن والتاسع والعشرين بأنها ليلة القدر، حيث وردت عدة روايات تدل على ذلك، ومنها ما ورد عن أُبي بن كعب، رضي الله عنه، عندما سُئل عن ليلة القدر، فقال: "والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين".

 

وأحيا شعائر صلاة التراويح الشيخ محمد الجزار، الذي أطال الدعاء، خاصة أن المصلين دائمًا ما يركزون جهودهم على ليلة السابع والعشرين من رمضان اعتقادًا منهم بأنها ليلة القدر، فتمتلئ المساجد بالمصلين في هذه الليلة الوترية وتعج بالمصلين.

 

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص 

وسيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة التراويح في ليلة الـ٢٧ من شهر رمضان المبارك، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد. 

صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد من مسجد عمرو بن العاص
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