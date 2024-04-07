الإثنين 08 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

الشيخ صلاح الجمل يحيي آخر ليلة وترية بمسجد عمرو بن العاص

صلاة التراويح
صلاة التراويح

أحيا الشيخ صلاح الجمل آخر ليلة وترية بمسجد عمرو بن العاص، ليلة التاسع والعشرون من شهر رمضان الكريم، وسط توافد العديد من المصلين.

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آيات تأسر قلوب المصلين قبل إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

شعائر صلاة التراويح 

وامتد مشهد الصلاة إلى الباحات والممرات وصولًا إلى الطريق الخارجي المحيط بالمسجد، وسط انتشار أمني مكثف لرجال الشرطة بمحيط بوابات المسجد، لتنظيم دخول المصلين، نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد المصلين.

ويعد ذلك أكبر تجمع للمصلين منذ بداية شهر رمضان الكريم، لأن المواطنين عادة ما يرجحون ليلة السابع والتاسع والعشرين بأنها ليلة القدر، حيث وردت عدة روايات تدل على ذلك، ومنها ما ورد عن أُبي بن كعب، رضي الله عنه، عندما سُئل عن ليلة القدر، فقال: "والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين".

 وأحيا شعائر صلاة التراويح الشيخ محمد الجزار، الذي أطال الدعاء، خاصة أن المصلين دائمًا ما يركزون جهودهم على ليلة السابع والعشرين من رمضان اعتقادًا منهم بأنها ليلة القدر، فتمتلئ المساجد بالمصلين في هذه الليلة الوترية وتعج بالمصلين.

 

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الشيخ صلاح الجمل ليلة وترية ليلة التاسع والعشرون من شهر رمضان شهر رمضان رمضان

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