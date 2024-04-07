الهزيمة الأولى لبترو إتليتيكو في دوري الأبطال كلفته الاقصاء من دور الثمانية

فشل نادي بترو إتليتيكو الأنجولي في تجاوز دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى بنظام البطولة المعمول به حاليا منذ نسخة 2017 حين يصل إلى هذا الدور.

الخسارة الأولى والاقصاء من دور الثمانية

وكان الاقصاء على يد نادي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بسيناريو مثير جدا إذ بعد أن تمكن بترو إتليتيكو من فرض النتيجة التعادل السلبي على مازيمبي في مباراة الذهاب على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي سقط بشكل غريب في فخ الهزيمة بنتيجة 1 – 2 في مباراة الإياب على ملعبه 11 نوفمبر في مدينة لواندا العاصمة.

والمدهش أن هذه كانت الخسارة الأولى التي يتكبدها بترو إتليتيكو في دوري أبطال إفريقيا أي من مجموع 10 مباريات لعبها لكنها كانت بفورة إذ كلفته الخروج من أول مرحلة من مراحل خروج المغلوب.

بترو إتليتيكو يتصدر مجموعته

وكان بترو إتليتيكو قد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي النجم الساحلي التونسي، وانتصار وحيد على نادي الهلال السوداني، و3 تعادلات كلها بنتيجة دون أهداف بواقع تعادلين مع الترجي الرياضي التونسي، وتعادل واحد مع الهلال.

بترو إتليتيكو في دور الثمانية للمرة الأولى

هذه كانت المرة الثانية فقط التي يتواجد فيها بترو إتليتيكو في دور ربع النهائي إذ كانت المرة الأولى في نسخة 2022 لكنه استطاع أن يطيح بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إذ تغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء الذهاب على ملعب 11 نوفمبر، ونجح في الخروج متعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله من لقاء العودة على ملعب سوكر سيتي في مدينة جوهانسبورج.

مازيمبي وتجاوز دور الثمانية لأول مرة

على الجانب الآخر لثاني مرة من إجمالي 4 مرات حضر فيها مازيمبي في دور الثمانية بنظام البطولة الحالي يتمكن من تجاوز هذ الدور إذ كانت المرة الأولى في نسخة 2019، واستطاع أن يقصي نادي سيمبا التنزاني إذ تعادل معه بنتيجة سلبية معه في مباراة الذهاب على الملعب الوطني مكابا، وفاز عليه بنتيجة كبيرة 4 – 1 في مباراة الإياب على ملعب مازيمبي.

مازيمبي والفشل في تجاوز دور الثمانية

بينما المرتان الذان فشلا فيهما مازيمبي في تخطي دور ربع النهائي، المرة الأولى كانت في نسخة 2018، وخرج على يد نادي بريميرو دي أوجوستو الأنجولي إذ انتهى لقاء الذهاب بنتيجة التعادل السلبي على ملعب إستاديو دا سيداديلا في لواندا كما انتهى أيضا لقاء العودة بنتيجة التعادل لكن إيجابيا هدف لكل منهما على ملعب مازيمبي.

والمرة الثانية كانت في نسخة 2020، وأطاح به نادي الرجاء الرياضي المغربي إذ خسر بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة الذهاب على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وفاز بنتيجة غيركافيه هدف دون رد في مباراة الإياب.

وسوف يصطدم مازيمبي بالنادي الأهلي في دور قبل النهائي.