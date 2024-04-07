الإثنين 08 أبريل 2024
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مصر

الدكتور أحمد خطاب رئيسًا لمجلس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة

جريدة الدستور

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرارا بتكليف  الدكتور أحمد خطاب برئاسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان.

وتقدمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام بالتهنئة إلي الدكتور خطاب  متمنية له التوفيق والسداد الدائم

ويعد الدكتور أحمد خطاب صاحب اول رسالة دكتوراه تناقش العلاقة بين الهويات التجارية والهويات الثقافية من منظور الاتصالات التسويقية المتكاملة.

وخبير فى مجالات الاتصالات التسويقية المتكاملة والاعلان والعلاقات العامة حيث  قدم العديد من البحوث والدراسات فى مجالات الاعلان وصناعة العلامة التجارية والعلاقات العامة.
أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة. خبير فى مجالات التدريب واعداد البحوث التنافسية والرأي العام وادارة الازمات.

جامعة القاهرة أحمد خطاب قسم العلاقات العامة والإعلان

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