دهس وغرق.. 3 حوادث بشعة في رمضان

شهدت يوم 28 رمضان عدة حوادث مختلفه صعدت فيها أروح مواطنين إلى بارئها وهي صائمة، وتنوعت الحوادث من حادث سقوط أسفل القطار إلى السقوط في الرياح البحيري.

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل 3 حوادث غريبة صعدت فيها الأروح وهي صائمة:

مصرع شاب تحت عجلات قطار السويس - القاهرة

لقى شاب مصرعه قبل انطلاق مدفع الإفطار، نتيجة دهسه من قطار السويس - القاهرة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام منطقة كوبري المغاربة بين فايد وقرية أبو سلطان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب دهسه قطار السويس - القاهرة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام منطقة كوبرى المغاربة بين فايد وقرية أبو سلطان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع "حسن غريب عبدالعزيز"، 40 عامًا.

تم نقل الجثة إلى مستشفى فايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار قنا

لقى شاب مصرعه، أمس الأحد، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان أبوتشت، وتبين مصرع "محمود. ع"، 20 عامًا، من قرية الرفشة في مركز أبوتشت، صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت المختصة لتتولى التحقيقات.

مصرع طفلة سقطت في الرياح البحيري بمنشأة القناطر

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن طفلة لقيت مصرعها غرقًا في الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بعدما انتشلتها قوات الإنقاذ النهري.

وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثمان وإعداد تقرير بالوفاة وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الطفلة اختفت أثناء اللعب أمام منزلها وبحثت أسرتها عنها كثيرًا حتى اكتشفوا غرقها في الرياح البحيري القريب من المنزل ونجحت قوات الانقاذ النهري في انتشال جثمانها بعد عدة 48 ساعة من البحث.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق بقرية نكلا.

وتم الدفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع أكتوبر وأثمرت جهود البحث عن انتشال الجثمان وإيداعها ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.