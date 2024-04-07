الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

ناصر هدية: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تكشف أولويات الدولة بالمرحلة القادمة وفى مقدمتها استمرار بناء الإنسان المصرى

افطار الأسرة المصرية
افطار الأسرة المصرية

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن حرص الرئيس السيسي على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية، دليل على الملحمة الوطنية، والتأكيد على وحدة كل تيارات المجتمع المصري وطوائفه في مواجهة مختلف التحديات.

ولفت هدية، في تصريح صحفي له اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كاشفة عن خارطة طريق وأولويات المرحلة القادمة، بعد بدء الولاية الجديدة للرئيس وفي مقدمتها اصلاح المسار الاقتصادي والاهتمام بالمواطن المصري، وتحسين حياته عبر حياة كريمة وتكافل وكرامة ومواصلة المشروع التنموي الضخم لصالح البلاد في اطار الجمهورية الجديدة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة ومحفزة لكل أطياف المجتمع بتأكيده أهمية الاستمرار في الحوار الوطني والموضوعات التي لها تأثير كبير على حياة الناس، وكذلك قضية بناء الإنسان باعتبارها  على رأس أولويات العمل الوطني فيما هو قادم.

وشدد نائب الصعيد، أن تعهد الرئيس السيسي، باستكمال الحوار الوطني فيه دفعة سياسية لكافة القوى الوطنية بإشراك رؤاها السياسية في المشهد والاستماع للجميع لمواجهة تحديات الوضع الراهن سياسيا واقتصاديا.

واختتم النائب ناصر هدية، إنه يحسب للرئيس  السيسي تركيزه على قضية بناء الانسان، وحقوقه معيشيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفير حياة كريمة له وهذه الحالة التي تشهدها مصر طوال 10 سنوات من البناء في قطاعات الصحة والتعليم والمدن الجديدة.

من جانبه اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وزير القوى العاملة، برفع الحد الأدنى للأجور إجراء طبيعى بعد التخفيض الكبير الذي حدث للجنيه المصرى أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير في الأسعار؛ مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.

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