الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 28.. ماهي عقوبة عجمي التي تحققت؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

استنجد الفنان محمود البزاوي "عجمي" بشقيقة محارب ليستغيث بها وتجد له حل بعد ما أصاب ابنته

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 28

فهل ما أصاب ابنه يعد عقوبة لعجمي بعدما فرض عليها الطلاق من زوجها محارب وخطبتها من جديد لمساعدة عنتر دون أي مراعاة لحقوق الجار لتتم الخطية يوم عزاء شقيق محارب.

ليتسبب عنتر عريس ابنته في تنفيذ عمل سفلي ولكنه انقلب عليه ليحرم عليها الزواج ويجعلها في حالة عصبية غير مستقرة لتتوقف خطيتها ويقتل عنتر الدجالة.

ورأي أهالي الحارة ومنهم سلوى عثمان صور لـ انجي وعليه رسوم ورموز توحي بعمل سفلي وسحر أسود لها، ومن هنا اكتشفوا تبريرات لتصرفات وسلوكياتها في الفترة الأخيرة وأسباب طلاقها وخطوبتها من عنتر.


مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 28

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

مسلسل محارب الحلقة 28.. اكتشاف عمل سفلي لـ ناهد السباعي بعد مقتل عجيبة الدجالة

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ أيضاً

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28..  غادة عبدالرازق تبشر زوجها محمد علاء بأجمل خبر

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة الاولي من محارب محارب الحلقة الاولي محارب الحلقة 28 الحلقة 28 من مسلسل محارب الحلقة الاولي من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

عاجل.. شديت زينة من شعرها وهاجمت تامر حسنى.. تصريحات نارية لتامر عبدالمنعم

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. عبد ربه يؤمن نفسه بنقل جثث "المريحة" للمقابر

بحضور نجوم الكرة.. وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب نادى سيدى بشر الرياضى عقب تجديده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل