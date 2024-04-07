مسلسل محارب الحلقة 28.. ماهي عقوبة عجمي التي تحققت؟

استنجد الفنان محمود البزاوي "عجمي" بشقيقة محارب ليستغيث بها وتجد له حل بعد ما أصاب ابنته

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 28

فهل ما أصاب ابنه يعد عقوبة لعجمي بعدما فرض عليها الطلاق من زوجها محارب وخطبتها من جديد لمساعدة عنتر دون أي مراعاة لحقوق الجار لتتم الخطية يوم عزاء شقيق محارب.

ليتسبب عنتر عريس ابنته في تنفيذ عمل سفلي ولكنه انقلب عليه ليحرم عليها الزواج ويجعلها في حالة عصبية غير مستقرة لتتوقف خطيتها ويقتل عنتر الدجالة.

ورأي أهالي الحارة ومنهم سلوى عثمان صور لـ انجي وعليه رسوم ورموز توحي بعمل سفلي وسحر أسود لها، ومن هنا اكتشفوا تبريرات لتصرفات وسلوكياتها في الفترة الأخيرة وأسباب طلاقها وخطوبتها من عنتر.



مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 28

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.