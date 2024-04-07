الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 28.. اكتشاف عمل سفلي لـ ناهد السباعي بعد مقتل عجيبة الدجالة

محارب
محارب

تعرض الحلقة الجديدة 28 من مسلسل محارب  في التاسعة مساء والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 28

اكتشفت سلوى عثمان خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل محارب سر العمل السفلي الذي عمله عنتر سائق الميكروباص وذلك بعد مقتل عجيبة الدحالة.

فبعدما قتلت عجيبة الدجالة على يد عنتر، وتم القبض عليه أحصر أهالي الحارة شيخ يقرأ القرآن على الأعمال والأسحار في منزل عجيبة الدجالة.

ورأي أهالي الحارة ومنهم سلوى عثمان صور لـ انجي وعليه رسوم ورموز توحي بعمل سفلي وسحر أسود لها، ومن هنا اكتشفوا تبريرات لتصرفات وسلوكياتها في لافترة الأخيرة واسباب طلاقها وخطوبتها من عنتر.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب مواعيد عرض الحلقة 28

ويعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على CBC حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 5 مساء ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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