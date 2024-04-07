الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر الحلقة 13.. جوهرة تقع في غرام ياسر جلال

جريدة الدستور

تبدأ الحكاية في الحلقة الـ13 من مسلسل جودر بوصول جودر (ياسر جلال) والملك عبد الأحد (أحمد بدير) إلى المغرب لاستعداد جودر لفتح الرصد، ووقوع جوهرة (تارا عماد) فى غرام جودر.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 13

شواهي (نور اللبنانية) تراقب خطوات جودر وعبد الأحد بعد ان علمت سر فتح الرصد على يد جودر، وهو قص أظافر وشعر عبد الأحد وتحولهم لبخور وهي تخطط الآن فى أن تسرقهم سريعا لفتح الرصد.

مسلسل جودر مواعيد عرض الحلقة 14 

يمكنك مشاهدة "جودر"، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما تعرض الحلقة 14على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر 

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

 

قصة مسلسل جودر

يأتي مسلسل جودر مليئًا بالقصص الخيالية، التي تمزج بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

 

أحداث مسلسل جودر لياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال حول الشاب "جودر" ابن التاجر عمر وتتوالى الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله أنه صياد ماهر، يحب والدته وإخوته.

وخلال الحلقات تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذات عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغنى أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

 

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا.

 

مسلسل جودر أحداث الحلقة 13

مسلسل "جودر" من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتي Media hub سعدي - جوهر وArouma تامر مرتضى.

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