آخر الليالى الوترية.. دعاء السحور اليوم 29 رمضان 2024

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دعاء السحور اليوم 29 رمضان

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي دعاء السحور اليوم 29 رمضان 2024 عبر السطور التالية.

اللهمَ إنّي أعوذ بك مِن جَهْدِ البَلَاءِ، ودَرَكِ الشَّقَاءِ، وسُوءِ القَضَاءِ، وشَمَاتَةِ الأعْدَاءِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ مِلْءُ السَّماءِ، ومِلْءُ الأرْضِ، ومِلْءُ ما شِئْتَ مِن شيءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بالثَّلْجِ والْبَرَدِ، والْماءِ البارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ والْخَطايا، كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الوَسَخِ.

اللهم يا ذا الجلالة والإكرام نسألك في ذلك الوقت أن تصلح لنا شأننا، وأن تُدخلنا الجنة دون سابق عذاب.

أدعو إليك يا الله أن تجعلنا من المقبولين صيامهم، وصلاتهم، ودعائهم، واجعلنا من أوليائك المقربين المستغفرين، فأنت الملجأ وأنت السبيل يارب العالمين.

اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وأن تجعلنا أغنياء أقوياء أتقياء، إنك ولي ذلك والقادر عليه

أدعية السحور اليوم 29 رمضان 2024

اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأنزل علينا رحمتك في السحور، وارحمنا في ذلك الشهر الكريم رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم في هذه الليلة المباركة قدر لنا الخير كله.. وأصرف عنا الشر كله.. وتقبل من الصيام والقيام.. وهون علينا مصائب الدنيا واقبلنا واجعلنا في معيتك ولا تحرمنا من كرمك ولطفك وعطفك يا أكرم الأكرمين.. ربي لك الحمد على أن بلغتنا رمضان.. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك الكريم في أعلى جنات الخلد.. اللهم اشرح صدورنا واهدنا وارحمنا.. ربي اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ونال الأجر.. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن نظرت لهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم.. اللهم أقبلنا وتولنا وعافنا واعفو عنا.. ربي ياقارج اللهم ويا كاشف الغم.. يا رحمن الدنيا ورحيمهما.. ونسألك رحمة من عندك وتغنينا عن رحمة من سواك.

اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا.. لا يخفي عليك شئ من أمرنا.. نحن الفقراء بين يديك ونحن المقرون المعترفون بذنوبنا.. يارب إني استغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار.. تركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا.

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا من النار.. يارب عوضنا عن كل شئ وأحزننا وأبكانا وأرزقنا بدل منه فرحة.. وتدمع لها أعيننا وغير أقدرانا لأفضل حال.. وثبتنا على الحق وأرزقنا الإيمان.