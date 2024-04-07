مع بداية ليلة 29 رمضان.. علامات ليلة القدر وأفضل دعاء فيها

تبدأ خلال ساعات آخر ليلة وترية والتي من المُحتمل أن تكون ليلة القدر، وحددت السنة النبوية بعض العلامات التي تدل على ليلة القدر بعضها يحدث أثناء ليلة القدر، وبعضها بعد انقضاء ليلة القدر، وتعرض الدستور في التقرير التالي علامات ليلة القدر وأفضل دعاء فيها.

ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر؟

علامات ليلة القدر حددتها السنة النبوية المشرفة ففي حديث عن أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح".

وفي حديث آخر أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة" قال بعض العلماء: فيه إشارة إلى أنها تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر.

وهناك بعض علامات ليلة القدر والتي تظهر فور انقضاء ليلة القدر وهي أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب.

فكأن الشمس يومئذ لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها، تطلع غير ناشرة أشعتها في نظر العيون. أفاده النووي في شرح مسلم.

أفضل دعاء في ليلة القدر

أفضل دعاء في ليلة القدر وفق السنة النبوية هى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

ومن دعاء ليلة القدر ندعوك يارب في هذه الليلة المباركة ؛ أن ترزقنا العوض عن أياما مرت وأنت وحدك تعرف كيف مرّت، نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل يا رب

اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعواتنا، اللهم لا تحبط لنا دعوة تمنّتها قلوبنا

اللهم إنا نسألك خيرًا في كل اختيار، ونورًا في كل عتمة، وتيسيرًا لكل عسير، وواقعًا لكل ما نتمنى

اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرِحنا بعد التعب، اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هيِّنة يا الله.