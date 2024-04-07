دعاء ليلة القدر مكتوب طويل.. وعلامات ليلة القدر

ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن الكريم، ليلة خير من ألف شهر، ليلة يضيق فيها العباد بالدعاء والعبادة، ليلة يرجى فيها العفو والمغفرة من الله عز وجل.

فضل ليلة القدر

خير من ألف شهر: قال الله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ". (سورة القدر)

تتنزل فيها الملائكة: قال الله تعالى: "تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ". (سورة القدر)

سلامٌ هي حتى مطلع الفجر: قال الله تعالى: "سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ". (سورة القدر)

تُقَدَّر فيها الأقدار: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فيها يُقَدَّرُ ما يكون في السنة من أمور". (رواه البخاري)

دعاء ليلة القدر 2024

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة:

أن تغفر ذنوبنا، وتطهر قلوبنا من كل خطيئة.

أن ترحمنا برحمتك الواسعة، وأن تُدخِلنا جناتك بغير حساب.

أن تُبارك لنا في أعمارنا، وأن تُصلح أحوالنا.

أن تُيسر لنا أمورنا، وأن تُفرج كرباتنا.

أن تُحقق لنا أمنياتنا، وأن تُسعدنا في الدنيا والآخرة.

أن تُحفظنا من كل شر، وأن تُعافينا من كل مرض.

أن تُنير لنا دروبنا، وأن تُرشدنا إلى طريق الصواب.

أن تُوفقنا لما فيه خير لنا، وأن تُبعدنا عن كل ما فيه ضرر.

أن تُعز الإسلام والمسلمين، وأن تُنصرهم على أعدائهم.

اللهم إنك سميع مجيب الدعاء، فاستجب دعاءنا يا رب العالمين.

دعاء ليلة القدر طويل

اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك غفور رحيم، فتجاوز عن سيئاتنا.

اللهم إنك تواب ستار، فاستر عيوبنا.

اللهم إنك واسع المغفرة، فاغفر لنا ذنوبنا.

اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا، فاقبل منا دعاءنا.

اللهم إنك على كل شيء قدير، فقضِ حوائجنا.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة:

أن تُنير لنا قلوبنا، وأن تُعِّلِمنا ما ينفعنا.

أن تُهدينا إلى صراطك المستقيم، وأن تُبعدنا عن كل ضلال.

أن تُرزقنا العلم النافع، وأن تُعيننا على العمل الصالح.

أن تُبارك لنا في أرزاقنا، وأن تُوسع علينا من فضلك.

أن تُحفظنا من كل مكروه، وأن تُعافينا من كل مرض.

أن تُجمعنا بأحبائنا في جنات النعيم، وأن تُرضى عنا يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تُحِّق لنا ما نرجو، وأن تُجيب دعاءنا يا رب العالمين.

أعمال ليلة القدر 2024

القيام والعبادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه". (رواه البخاري)

الدعاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل دعاء دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني". (رواه الترمذي)

قراءة القرآن الكريم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ القرآن في ليلة القدر كان كمن قامها". (رواه ابن ماجه)

علامات ليلة القدر عند العلماء

اختلف العلماء في علامات ليلة القدر، وفسّروا الأحاديث الواردة فيها بِمُختلف التأويلات. ونذكر من أهم علامات ليلة القدر عند العلماء ما يلي:

1. علامات قبل ليلة القدر:

هدوء الرياح وصفائها: حيثُ تكون ليلة القدر ليلة هادئة وساكنة، لا حارة ولا باردة، ولا عاصفة ولا ريح.

سكون القمر وعدم اضطرابه: حيثُ يطلع القمر في ليلة القدر صبيحتها مثل صحفة، بلا شعاع، وكأنّه مُعلّق في السماء.

2. علامات أثناء ليلة القدر:

شعور المؤمن بالطمأنينة والراحة: حيثُ يشعر المؤمن في ليلة القدر براحة نفسية وطمأنينة في قلبه، ويُصبح أكثر انشراحًا وإقبالًا على العبادة.

سهولة الصلاة وقيامها: حيثُ يشعر المؤمن بسهولة في قيام ليلة القدر وأداء صلاتها، وكأنّها خفيفة على جسده.

مشاهدة نور خاص في السماء: حيثُ يُروى عن بعض الصحابة أنّهم شاهدوا نورًا خاصًا في السماء في ليلة القدر.

3. علامات بعد ليلة القدر:

طلوع الشمس بلا شعاع: حيثُ تشرق الشمس في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها، كأنّها طست من نحاس.

خفة البدن والشعور بالنشاط: حيثُ يشعر المؤمن بعد ليلة القدر بخفة في بدنه ونشاط وطاقة إيجابية.