الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بدون سابق إنذار الحلقة الـ13.. أمينة ترفض تلميح حسن بالارتباط بها

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

اعتذر حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح، من أمينة لعدم قدرته على الذهاب معاها لإحدى الحفلات التي كانا من المقرر أن يذهباها سويا بسبب انشغاله مع أبنائه، وهو الأمر الذي جعلها تعيد تفكير في علاقتهم، وبالفعل حاول حسن الوصول إليها إلى أن وجدها بصعوبة ورفضت أمينة بشكل صريح محاولات ارتباط حسن وتلميحه بوجود إعجاب لها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار.

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مسلسل بدون سابق انذار احداث الحلقة 13

وبدأت منذ قليل الحلقة الـ13 من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد على قناة DMC وهو العرض الاول للمسلسل والذي يأتي في تمام الساعة السادسة والربع.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 13

تعرض الحلقة الـ13 من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الـ13

تعرض الحلقة الـ13 من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة الـ13مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

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قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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