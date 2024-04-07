مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13.. عمر يهرب من المستشفى

استغل عمر خروج والدته ليلى، والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد لشرب قهوة، وقام من السرير لتغيير ملابسه والهروب من المستشفى، وبالفعل خرج للشارع دون أن يلحق به أحد، إلى أن اكتشف ليلى ومروان غيابه ليبحثوا عنه في أرجاء المستشفى، ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار أحداث الحلقة 13

وبدأت، منذ قليل، الحلقة الـ13 من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد على قناة DMC، والذي يعرض في تمام الساعة السادسة والربع.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الـ13

تعرض الحلقة الـ13 من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة الـ13مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له؛ لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم، وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.