الأحد 07 أبريل 2024
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اقتصاد

أهم مزايا المنصة التفاعلية لخدمات أنظمة الخلايا الشمسية

جريدة الدستور

ذكر تقرير صادر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن تفاصيل المنصة التفاعلية لخدمات أنظمة الخلايا الشمسية PVHUB، والتي تم إطلاقها في تعاون  قائم بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع نظم الخلايا الصغيرة المتصلة بالشبكة التابع لمركز تحديث الصناعة والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تم إنشاء منصة تفاعلية لخدمات أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف ربط كل من الهيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ومركبي أنظمة الطاقة الشمسية.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "الدستور" تتيح المنصة تقديم طلبات التأهيل ومتابعته، والاعتماد، والتواصل مع شركات التوزيع ومتابعة إجراءات الربط حتى انتهاء تنفيذ المشروع وربطه على الشبكة "جميع الخطوات تتم أونلاين".

أهم المزايا التي تقدمها المنصة:

- تسهيل الإجراءات للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية .

- تتيح الوصول للمعلومات ذات الصلة.

- متابعة تطور السوق، وحصر القدرات المركبة وإصدار تقارير دورية.

- ميكنة الإجراءات بين الجهات ذات الصلة بمشروعات الخلايا الشمسية حيث يتم تلقى طلبات تأهيل الشركات المنفذة، وطلبات ربط المشروعات بالشبكة الكهربائية الكترونياً، مع تقديم كافة المستندات الملحقة بالملف الفني بما يسهل الإجراءات ويحفظ هذه المستندات في قاعدة البيانات

وتستهدف  مصر إنتاج 56 مليون طن سنويا  بحلول عام 2040، بإجمالي استثمارات 60 مليار دولار بنسبة من 5 إلى 8% من السوق العالمي .

وتأتي تلك الخطوة في إطار مواكبة الزخم العالمي حول اقتصاد الهيدروجين وتنمية الاعتماد عليه في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أمن الطاقة وتنوع مصادرها، حيث قامت مصر بتطوير السياسات والأطر التنظيمية لتنمية اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، في نهاية عام 2023 أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

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