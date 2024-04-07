الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الطاقة المتجددة: مصر تستهدف إنتاج 56 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2040

هيئة الطاقة الجديدة
هيئة الطاقة الجديدة

كشف تقرير صادر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن استهداف مصر إنتاج 56 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 بإجمالي استثمارات 60 مليار دولار بنسبة من 5 إلى 8% من السوق العالمي.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه “الدستور” تأتي تلك الخطوة في إطار مواكبة الزخم العالمي حول اقتصاد الهيدروجين وتنمية الاعتماد عليه في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أمن الطاقة وتنوع مصادرها، حيث قامت مصر بتطوير السياسات والأطر التنظيمية لتنمية اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وفي نهاية عام 2023 أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على 3 مراحل:

-المشاريع التجريبية خلال الفترة من 2020 - 2029.

-التوسع في السوق خلال الفترة من 2030 - 2039.

- السوق الكامل بحلول عام 2040.

وذكر التقرير أن مع بداية عام 2024 تم إطلاق حزمة من الحوافز لتشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر والتي تمثلت في حوافز ضريبية، إعفاءات جمركية، حوافز استثمارية، تخفيضات تتعلق برسوم استخدام الموانئ، وتخفيضات في مقابل الانتفاع بأراضي مصنع إنتاج الهيدروجين وزيادة عدد التراخيص الصادرة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته قد يصل إلى 50 عاما.

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