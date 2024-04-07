الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

حركة "فتح" تثمن الجهود المصرية المتواصلة لوقف العدوان على غزة

غزة
غزة

ثمَّن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، جمال حويل، الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمتواصل لوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال حويل- في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل" الإخبارية اليوم الأحد- إن "مصر تبذل أقصى الجهد من أجل وقف إطلاق النار في غزة"، مستنكرًا في الوقت نفسه بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، التي تستهدف المدنيين وقوات الإغاثة الإنسانية في القطاع. 

وأشاد حويل بالضغط الأمريكي الأخير على إسرائيل الذي أسفر عن فتح معبر بيت حانون "إيرز" لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، داعيًا الولايات المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغط لوقف العدوان على غزة لإتمام صفقة تبادل الأسرى تحت رعاية الدولة المصرية الشقيقة. 

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وحذر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" من عواقب كارثية حال اجتياح رفح، مؤكدًا وقوف مصر، شعبًا وقيادة، بشكل صارم في وجه كل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لاجتياح المدينة الفلسطينية.

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