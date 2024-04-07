شباب السلة "سابع" بطولة ألمانيا ومنتخب "3×3" يستعد للتصفيات الأوليمبية

حقق منتخب مصر للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة المركز السابع في بطولة ألبرت شويتزر التي أقيمت في ألمانيا خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتى 6 أبريل الجاري بعد فوزه على منتخب اليابان بنتيجة 74 -62.

وخاض منتخب شباب السلة أربع مباريات في بطولة ألبرت شويتزر فاز في الأولى على منتخب ألمانيا 72 – 53 وخسر الثانية أمام منتخب صربيا بنتيجة 71 – 94، وخسر المباراة الثالثة أمام منتخب اليونان 75-91 وفاز في المباراة الرابعة على الصين 94 – 88 ثم خسر أمام سلوفينيا 92-63 وفاز على اليابان.

تكونت بعثة منتخب الشباب تحت 18 سنة من محمد فتحي رئيسا للبعثة وأحمد حسني الجارحي مديرا فنيا ومحمد أشرف توفيق مدربا عاما ومؤمن أبو العينين مدربا ومحمد سعد مدرب معايشة وإسلام جمعة طبيبا و12 لاعبا هم: محمد طارق خيري ومحمد وائل توفيق وعمر الكرداني ومحمد فادي هاني ومحمد حاتم الجيزاوي وياسين عبده وأحمد نضال أبو العلا وعمر موفق ورامي مجدي وعمر عصام عبد الحميد ومحمد السيد البدوي وعلي عسران.

من ناحية أخرى يبدأ اليوم معسكر منتخب الرجال لكرة السلة 3×3 تحت قيادة المدير الفني محمد سمير استعداداً للمشاركة في تصفيات دورة باريس الأوليمبية 2024 المقرر إقامتها في هونج كونج.

واختار محمد سمير 8 لاعبين للسفر إلى هونج كونج وهم: يوسف رفعت ورامي إبراهيم وأحمد ياسر ريحان "سبورتنج" وإراهيم هشام "طلائع الجيش" ومحمد طه "الاتحاد السكندري" وإبراهيم محمد "هليوبوليس" وأحمد ياسر عبد الوهاب وحازم المشد "الزمالك".