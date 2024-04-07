الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن فى الشرقية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية حملات على أسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، حيث تم ضبط حوالي طن و48 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‫يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني، من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال مديرياتها فى المحافظات، الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التي يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

الطب البيطري أسواق بيع اللحوم اللحوم والدواجن الأسماك المجازر الهيئة العامة

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