بينها معرض فنى ببهو الأعلى للثقافة.. أمسيات وسهرات رمضانية اليوم

معرض فني بمخرجات الورش الفنية ببهو المجلس الأعلى للثقافة، إحدى أمسيات وسهرات رمضانية ، يشهدها اليوم الأحد السابع من أبريل والموافق 28 رمضان، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

أمسيات وسهرات رمضانية اليوم تعرف عليها

فعلى مدار يومين، الأحد والإثنين، يفتتح في التاسعة مساء، ببهو المجلس الأعلي للثقافة بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، يقام معرض فني بمخرجات الورش الفنية، والتي كان قد نظمها المجلس للأطفال طوال شهر رمضان المبارك، بهدف تنمية مهاراتهم وربطهم بالمناسبات والعادات المصرية بما يحافظ على الهوية المصرية؛ بالإضافة إلى التعريف بالمعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في منطقة شارع المعز؛ وكذا التعريف بتقنيات وأنواع ومهارات الخط العربي الأصيل.

وتضمنت الورش 4 ورش فنية متنوعة، الورشة الأولي “تصنيع فانوس رمضان”، والورشة الثانية “تصنيع زينة رمضان”، والورشة الرابعة “الخط العربي”، وأقيمت الورش بمقر كلية الفنون التطبيقية، أما الورشة الثالثة "التصوير الفوتوغرافي للمساجد والعمارة الإسلامية بالموبايل وأقيمت بشارع المعز.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية ، اليوم الأحد أيضا، يحتضن بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وتقام هذه الليلة تحت عنوان “عباس العقاد.. 60 عاما من التأثير”، وذلك في التاسعة مساء.

ويشارك في الأمسية كل من: وزير الثقافة الأسبق الكاتب حلمي النمنم ــ الناقد الشاعر أحمد حسن عوض ــ الناقد دكتور شريف الجيار.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية ، ينظم المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، في التاسعة مساء، ورشة لمحبي مزاهر، والموسيقى والغناء المصري بكافة انواعه الفنية المختلفة. تهدف الورشة الى اعاده الحالة التفاعلية والغنائية الجماعية الى الساحة الفنية من خلال المشاركة والتفاعل.

وفي الثامنة مساء، وضمن أمسيات وسهرات رمضانية ، يقام بمعهد جوته الألماني ــ فرع وسط القاهرة بشارع البستان ــ حفل غنائي موسيقي تحت عنوان “عرض موسيقي قيد التطوير”، لفنانّي الصوت نيكو دي باولا ليفورت ونانسي منير مع مجموعة من الموسيقيين من مصر والخارج.

حيث يعرضون أعمالًا يقومون بتطويرها خلال ورشتهم الموسيقية الجارية. يستدعي خلالها المشاركين في إطار من الارتجال الجماعي مجموعة من التقاليد الموسيقية المحلية والإقليمية في سعي لاستكشاف مرونتها من خلال التفاعل مع أشكال متنوعة من الموسيقى التجريبية والمعاصرة.