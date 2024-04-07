أحداث الحلقة 27 من حق عرب...العوضى يخطف "زرجينة" بعد اتهامه بالتحرش بشقيقته

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، خطف عرب السويركي لـ"زرجينة" صبي المعلم عبد ربه، والذي اتهم عرب بقسم الشرطة بأنه تحرش بشقيقته ولذلك قام بالتعدي عليه بالضرب.

وهدده عرب بأنه سيقوم بأخذ حقه منه بعدما اتهمه بالباطل، لكن صديق عرب طلب منه عدم أذيته وتجنيده لدى المعلم عبد ربه لصالحهم.

مسلسل حق عرب

ورد عرب السوريكي قائلا: "أنا مش بشغل معايا خونة، لكن هديك فرصة تصلح اللي عملته معايا، تجيب ليا كل اللي عبد ربه بيخطط له ولو خبيت حاجة هأخد رقبتك".

مسلسل حق عرب

الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل حق عرب

كما تواصلت الأحداث بحديث عبدربه عن تجارته في الآثار إلا أن شقيقه الذي يجسد شخصيته أحمد صيام، يؤكد له إن تجارة الآثار أصبحت خطيرة للغاية.

مسلسل حق عرب

وتتحدث “حنان” مع “عبد ربه” حول تمنيها الإنجاب منه إلا أنه يرفض ويهددها بالقتل إذا تحدثت في هذا الموضوع.

وتسلط حنان زوجها عبد ربه على ابنته أنغام بسبب علاقتها بعرب السويركي، التي أصبحت على المشاع بالمغربلين.

كما شهدت الحلقة تهديد محاسن شقيقة حسنية الداية لصباح (وفاء عامر) لإعطائها مبلغ لشراء قطعة أرض.

أبطال مسلسل حق عرب 2024

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب 2024

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجهه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف