بعد عودتها للمحكمة.. القصة كاملة لأزمة التقاضى بين أنجلينا جولى وبراد بيت

يبدو أن الأزمة بين الثنائي الشهير السابق أنجلينا جولي وبراد بيت، لا تهدأ، بتبادل الاتهامات بينهما في إطار قضية حضانة الأطفال بين الزوجين السابقين.

وفي اخر تحديث للقضية، كشف محامو أنجلينا جولي أن زوجها السابق براد بيت كان يسيء معاملتها قبل حادث الطائرة عام 2016 الذي أدى إلى طلاقهما.

وتقدّم محامو جولي، أول أمس الخميس، بطلب إلى المحكمة العليا في ولاية لوس أنجلس، بإشارة إلى أن بيت تعرض لها بالعنف الجسدي قبل حادثة الطائرة في 2016، أثناء رحلتهما مع أطفالهما من نيس، فرنسا، إلى لوس أنجلس، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".

وقال الفريق القانوني لجولي في مستندات المحكمة: "في حين أن تاريخ "بيت" بالاعتداء الجسدي على جولي بدأ قبل وقت طويل من حادثة الطائرة في سبتمبر 2016، من فرنسا إلى لوس أنجلس، إلا أن في هذه الرحلة كانت المرة الأولى التي يعتدي فيها جسديًا على أولادهما أيضًا، لذلك قررت أنجلينا تركه جولي على الفور".

ووفق ما أفاده مصدر مقرّب من جولي، فقد رفض بيت حضور جلسات استشارية بشأن العنف المنزلي، وتجاهل المشاكل العائلية الحادة، من خلال المطالبة بحضانة جزئية لأطفالهما الستة: مادوكس (22 عامًا)، باكس (20 عامًا)، زاهرا (19 عامًا)، شيلوه (17 عامًا)، والتوأم فيفيان ونوكس (15 عامًا).

وأشارت الوثائق القانونية التي تقدم بها محامو جولي، إلى أنّ بيت لم يُطالب بحضانة موقّتة فحسب، بل سعى إلى الحصول على حضانة كاملة في حال لم يشعر أنّ أولاده يرتبطون به بشكلٍ كافٍ.

أبنة أنجلينا وبراد تفضل العيش مع والدها

ومنذ حوالي إسبوع، كانت أثارت "شيلوه" أبنة الثنائي جدلًا واسعًا، باتخاذها خطوة مفاجئة بالانتقال للعيش مع والدها، النجم الأمريكي براد بيت، في منزله الفاخر في لوس فيليز الذي يُقدر ثمنه بـ 8.3 مليون دولار.

يأتي هذا القرار في سياق التغيرات التي تشهدها حياتها، حيث تقترب من سن الرشد وتبحث عن هويتها ومكانتها في العالم، مع اقتراب انتهاء مرحلة المراهقة لديها.

انتهاء المعركة القانونية

وكانت كشفت صحيفة ديلي ميل، الأسبوع الماضي، أن مراحل التقاضي بين الطرفين شارفت على الانتهاء، ولكن يبدو أن الأمر من ناحية "براد بيت" وحده.

ونقلت مجلة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر خاص أن الثنائي يقتربان من نهاية المعركة القانونية، بعد أن أعلن براد عن سعيه للحصول على حضانة مشتركة لأولادهما، وذلك بعد صراع بدأ عند انفصالهما في عام 2016.

وقد رجح المصدر أن يكون السبب في ذلك هو أن أعمار معظم أبنائه تجاوزت السن القانونية للحضانة، أي أن الأوان فات على ذلك، فمادوكس يبلغ من العمر 22 عامًا، وباكس 20 عامًا، وزهرة 19 عامًا، وعلاقتهم مع براد أشبه بالمنقطعة، وهم كبالغين، في نظر القانون، لن تشملهم الآن أي اتفاقيات حضانة.

أما شيلوه فتبلغ من العمر 17 عامًا لكنها سوف تتجاوز السن القانونية في شهر مايو المقبل، ليبقى فقط نوكس، وفيفيان، فكلاهما 15 عامًا، أي لا يزالان تحت سن 18 عامًا.

باكس يوبخ والده

وكان موقع ديلي ميل البريطاني قد كشف في شهر نوفمبر من عام 2023 وبشكلٍ حصري عن العلاقة المتوترة بين الممثل والمخرج الأمريكي براد بيت وابنه بالتبني باكس براد بيت.

وورد في تقرير الموقع أن باكس شن هجومًا على والده بالتبني عبر ستوري شاركها عبر حسابه على إنستغرام، حيث كشف أنه لا يفضل العيش معه على الإطلاق، وكل ما قيل حول علاقتهما المميزة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تمامًا، حيث وصف باكس والده بأنه "أحقر البشر على مستوى العالم"، وأنه يتسبب بالرعب والخوف لأطفاله الأربعة الصغار.

كما كتب باكس: "لقد جعلت حياة الأشخاص المقربين منك جحيمًا دائمًا، قد تحاول إظهار نفسك للعالم بطريقة جيدة، ولكن الحقيقة ستظهر يومًا ما".

واللافت أن هذا المنشور الذي كُشف عنه حديثًا، كان قد نشره باكس في يوم الأب عام 2020؛ إذ ورد في منشوره حينها: "لذا، يوم أب سعيد، يا أفظع إنسان".