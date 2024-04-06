صناعة البرلمان: تركيز مصر على جذب الاستثمارات الأوروبية الفترة المقبلة يدشن طفرة صناعية

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك تحركات مصرية مكثفة من جانب الحكومة المصرية، وبتوجيهات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الأوروبية للبلاد خصوصا مع الاعداد لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك يونيو المقبل.

وأشار نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتوجيهات السيسي خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل، قائلا: “مصر تعمل على تمتين علاقاتها اقتصاديا بأوروبا وبالخصوص في مجال الاستثمارات”.

ولفت عضو مجلس النواب، أن التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو المقبل بحضور الرئيس السيسي، مكسب هائل للاقتصاد المصري خصوصا وإنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، والشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار لهذا المؤتمر.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن توجيهات رئيس الوزراء إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي، ووجود قائمة من المشروعات التي نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع أوروبا، يؤكد أن مصر تجهز تحت قيادة السيسي لطفرة صناعية بها بعد استكمال مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الماضية.