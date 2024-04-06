حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

اندلع منذ قليل حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد أبوالعلا التاريخي بحي بولاق في القاهرة، وامتدت النيران لأحد المنازل وأجزاء من ميضة المسجد، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها.

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخي

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بنشوب حريق بجوار مسجد أبوالعلا التاريخي وامتدت النيران لأحد المنازل، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، للسيطرة علي الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.