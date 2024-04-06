السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط راكب بمطار سفنكس بحوزته كمية من الأقراص المخدرة

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

نجحت سلطات جمارك مطار سفنكس التابع للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من الأقراص المدرجة بجداول المخدرات.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران "ويز إير" القادمة من ميلانو، استوقفت نهى مصطفى، رئيس القسم، المعينة على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه، عُثِرَ على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة آدم عبدالعزيز، ومحمد جمعة، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقامت نورا السيد عبدالحميد، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمطار سفنكس، بتكليف أحمد عبدالغني الأطفيحي بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط 37 شريطًا لعقاقير مدرجة بجداول عبارة عن 16 شريطًا لعقار بريجابالين 500 مل بها 224 كبسولًا، 4 شرائط لنفس العقار المخدر بها 56 كبسولًا، 17 شريطًا لعقار أوكسي كونتين المخدر بها 161 قرصًا.

وشارك في الضبط كل من كريم جمال عبدالعزيز مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي.

وأمر حسام الدين أبوالفضل شقوير، القائم بأعمال مدير إدارة جمرك مطار سفنكس، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2024، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والمطارات التابعة، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

سلطات جمارك مطار سفنكس مطار القاهرة الدولي ضبط راكب كمية من الأقراص جداول المخدرات

مواد متعلقة

ضبط 20 قضية مخدرات و31 سلاح ناري في أسوان ودمياط وأسيوط

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ1.7 مليون جنيه بالإسماعيلية

القبض على تاجر مخدرات بـ10 كيلو "حشيش" في سوهاج

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

بسبب كلب.. ضبط متهم بقتل مواطن في القاهرة

على جمعة يفجّر مفاجأة حول الحج أو العمرة بـ"الإنابة"

القبض على المتهمين بخطف حقيبة دولارات في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية