ضبط راكب بمطار سفنكس بحوزته كمية من الأقراص المخدرة

نجحت سلطات جمارك مطار سفنكس التابع للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من الأقراص المدرجة بجداول المخدرات.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران "ويز إير" القادمة من ميلانو، استوقفت نهى مصطفى، رئيس القسم، المعينة على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه، عُثِرَ على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة آدم عبدالعزيز، ومحمد جمعة، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقامت نورا السيد عبدالحميد، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمطار سفنكس، بتكليف أحمد عبدالغني الأطفيحي بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط 37 شريطًا لعقاقير مدرجة بجداول عبارة عن 16 شريطًا لعقار بريجابالين 500 مل بها 224 كبسولًا، 4 شرائط لنفس العقار المخدر بها 56 كبسولًا، 17 شريطًا لعقار أوكسي كونتين المخدر بها 161 قرصًا.

وشارك في الضبط كل من كريم جمال عبدالعزيز مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي.

وأمر حسام الدين أبوالفضل شقوير، القائم بأعمال مدير إدارة جمرك مطار سفنكس، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2024، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والمطارات التابعة، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.