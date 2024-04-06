السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة مخزن لقطع غيار السيارات فى الأميرية

متهمون
متهمون

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهمين بـ سرقة مخزن لقطع غيار السيارات، في منطقة الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة ٧ مخدع كرسى ألومنيوم- ٢ كمبروسر تكييف- ٢٥ كارت تحكم- كمبيوتر سيارة، من داخل مخزن قطع غيار سيارات نقل ثقيل، كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهم مقص حديدي.

وأرشد المتهمون عن المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة شرق القاهرة مخزن لقطع غيار السيارات منطقة الأميرية الأجهزة الأمنية امن القاهرة

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