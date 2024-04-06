السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن يرد على مراسل سأله إن كان سيتخلى عن إسرائيل

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة، غداة تحذير وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وسئل بايدن خلال مغادرته البيت الأبيض عما إذا كان هدد خلال اتصاله بنتنياهو بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، فأجاب "لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به" حاليا.

وسخر الرئيس الأمريكي من سؤال إن كان يتخلى عن دعم إسرائيل، حيث رد على الصحفي الذي وجهه قائلا "من أين أنت يا رجل"، قبل أن يتساءل "هل هذا سؤال جدي؟".

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