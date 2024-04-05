أكسيوس: مكالمة بايدن ونتنياهو اليوم الأكثر حدة منذ هجمات 7 أكتوبر

ذكر موقع أكسيوس الامريكي، اليوم الجمعة، ان مكالمة الرئيس الامريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت الأصعب منذ هجمات 7 أكتوبر من حيث اللهجة والمضمون.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيلين أن زيادة المساعدات لغزة ستعمل على التهدئة بين أميركا وإسرائيل، حيث قال بايدن لنتنياهو إن أميركا لن تتمكن من دعم إسرائيل ما لم تغير نهجها.

لن نتمكن من دعمك

وجه الرئيس بايدن إنذارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمته الهاتفية الخميس: إذا لم تغير إسرائيل مسارها في غزة، "فلن نتمكن من دعمك"، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن بايدن لم يحدد ما سيترتب على فقدان الدعم الأمريكي ولم يذكر إمكانية وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها كانت أصعب مكالمة للرئيس مع نتنياهو منذ هجمات 7 أكتوبر، من حيث اللهجة والجوهر.