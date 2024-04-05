الجمعة 05 أبريل 2024
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مراسل "إكسترا نيوز": 81 شاحنة مساعدات عبرت معبر رفح اليوم لغزة

مساعدات لغزة
مساعدات لغزة

أعلن محمد أبو عيطة، مراسل فضائية اكسترا نيوز، أن 81 شاحنة مساعدات عبرت معبر رفح البري اليوم إلى الأشقاء في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وكشف أنه يجري استقبال 40 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والأوروبي والصداقة التركي وكمال عدوان في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة والشرقية، بجانب 42 مرافقًا لهم.

وسجلت حركة مرور الأفراد من معبر رفح البري بشمال سيناء في الاتجاهين عبور 826 فردا.

وأكد مصدر في معبر رفح البري أنه تم استقبال 793 فردًا قادمين من قطاع غزة بينهم 647 من أصحاب الجوازات الاجنبية والإقامات والمصريين و10 جرحى و16 مرضي و76 مرافقا و1 وفد أطباء بلا حدود و3 هيئة رحمة حول العالم و40 وفدا إماراتيا.

وأضاف المصدر أن 33 فردًا غادروا الأراضي المصرية إلى قطاع غزة منهم 1 حالة وفاة و6 وفد UN و3 أطباء بلا حدود و23 وفدا إماراتيا.

معبر رفح غزة

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