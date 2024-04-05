إمام عاشور: انضمامى للأهلى أفضل فصول حياتى.. والزمالك هم من تجاهلونى

تحدث إمام عاشور، جناح الأهلي الحالي والزمالك السابق، عن كواليس انتقاله للمارد الأحمر، خلال الفترة الماضية.

وقال "عاشور"، في تصريحات تليفزيوينة عبر قناة الحياة: "عندما تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أمير توفيق بشأن الانضمام للأهلي، وافقت على الفور، لم تردد لحظة واحدة".

وأضاف: "انتقالي للنادي الأهلي أفضل فصل في حياتي، الفصل الذي أتمنى أنساه هو احترافي في ميتلاند لم تمر معي الدنيا بصورة جيدة، ولا أحد يعرف ما مرررت به سوى القريبين مني".

وأكمل توفيق:" إن شاء الله نحقق مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا ونخوض كأس العالم للأندية، الطبيب النفسي أساسي في حياة أي بني آدم".

وأشار نجم الأهلي إلى أن الطبيب النفسي تحدث معه كثيرًا عندما انضمامه لنادي للأهلي، خلال الفترة الماضية، قائلا: "لازم تمسك أعصابك وردود فعلك".

وعن أسباب عدم عودته للزمالك، وأوضح عاشور: "تحدثت مع مسئولي الزمالك للعودة من جديد، لكنهم تجاهلوا اتصالاتي، وعندما حولوا التحدث من جديد كنت أتممت اتفاقي مع الأهلي".

وأردف: "عائلتي أصبحت أهلاوية من أجلي واللي اشتراني اشترينه، لذلك ستكون هناك صعوبة كبيرة في عودتي للزمالك مجددًا، لأنني في مكان جمهور الأهلي، كله بيحبني والله يعلم حبي له".

وزاد عاشور: "كنت أشاهد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر الأخيرة بالكونفيدرالية، لكنني تركتها في الدقيقة 15 وذهبت للدكتور".

وكان إمام عاشور، قد انضم للأهلي، الصيف الماضي قادمًا من تجرية احترافية قصيرة بنادي ميتلاند الدنماركي، وذلك لمدة 5 مواسم مقبلة.