الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية فى التحول الرقمى للقطاع الصحى والدوائى

اللواء طبيب بهاء
اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية

شهد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالرحمن بن سالم الدهاس، توقيع مذكرة تفاهم في التحول الرقمي للقطاع الصحي والدوائي وتوطين الصناعات الطبية، بين الدكتور أحمد عفيفي المدير العام للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وهي إحدى شركات الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عبدالله البطاطي المدير التنفيذي لبوابة الرعاية الطبية، إحدى شركات شركة صناع البرمجيات المحدودة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر؛ لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.

بناء منظومة رقمية تفاعلية تعتمد على المعلومات وتشمل المستشفيات والمستوصفات

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كما ستعمل بوابة الرعاية الطبية بموجب هذه الاتفاقية على تزويد المصرية للاستثمارات الطبية بمشروع HEC لبناء منظومة رقمية تفاعلية تعتمد على المعلومات، وتشمل المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومقدمي الخدمات الطبية من إدارة العمليات اللازمة، وذلك لتقديم الرعاية الصحية الكاملة التي تساعد المريض والطبيب على توفير الوقت والجهد والمال، وبناء ملف طبي رقمي، وتنظيم البيانات الكبيرة في المجال الطبي، واستخراج التقارير والمؤشرات التي تدعم اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الدقيقة.

ربط تكاليف العلاج للمريض مع العديد من المستشفيات لتغطية التكاليف التأمينية 

كما سيقوم هذا النظام بالمساهمة في نظام التأمين الصحي الجديد، حيث سيساعد على ربط تكاليف العلاج للمريض مع العديد من المستشفيات لتغطية التكاليف التأمينية والاستفادة من أكبر عدد من مزودي الخدمة، بالإضافة إلى الترجمة الصوتية للنص وتحويله لصوت لتوفير وقت المريض، كما يساعد على معرفة الدواء المناسب للمريض واقتراح الجرعات المناسبة له.

توطين صناعة الأدوية لإمداد والتموين الطبي المصرية للشراء الموحد التحول الرقمي المصرية للاستثمارات الطبية

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