الأهلى يسعى لتأكيد صعوده لنصف نهائى "الأبطال" على حساب سيمبا التنزانى.. الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني في العاشرة مساء اليوم الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة بقيادة الحكم التشادي الحاج آلو محمد وسط حضور 30 ألف مشجع.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز لحجز تذكرة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أما سيمبا فيحتاج إلى الفوز بأكثر من هدف لضمان التأهل.

ويتقابل الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا، المتأهل من لقاء مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في الدور نصف النهائي بالبطولة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بينهما قد انتهت بالتعادل السلبي على أرض الفريق الكونغولي.

غيابات الأهلى أمام سيمبا التنزانى

تشهد قائمة المستبعدين من الأهلي 7 لاعبين منهم 5 إصابات وهم محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد بجانب الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في القائمة الإفريقية.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة بطل تنزانيا، حيث حذر لاعبيه من الاستهتار خلال مواجهة الإياب والاعتماد على أن نتيجة الذهاب انتهت لصالحهم بهدف نظيف.

وأكد كولر خلال محاضرته الفنية قوة سيمبا التنزاني وظهوره بشكل جيد خلال مواجهة الذهاب بعد أن أتيح له العديد من الفرص الخطيرة على مرمى شوبير.

وطالب كولر من رباعي دفاع الأهلي، فرض رقابة على مهاجمي بطل تنزانيا بجانب الابتعاد عن ارتكاب أي أخطاء في مناطق مؤثرة في الملعب منعا لاهتزاز شباك الفريق بشكل يفرض التوتر على أرض الملعب.

وأكد المدير الفني للأهلي أن تلك النتائج دائما تكون خادعة ولا تعني سهولة الخصم على الإطلاق، مشيرًا إلى أن سيمبا ليس لديه ما يخسره في مواجهة اليوم وسيدخل المباراة مهاجما من أجل تحقيق الحلم والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

واختتم كولر محاضرته بضرورة مواصلة الانتصارات والتأكيد لدى جميع المنافسين أن الأهلي يسعى للحصول على اللقب الإفريقي وليس الصعود إلي الأدوار النهائية فقط.