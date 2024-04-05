عاجل.. السفير أسامة العلى: إيران صنعت حماس والجهاد للتدخل فى القضية الفلسطينية.. فيديو

نقلت قناة العربية الحدث، تصريحات عن مسؤول في حركة فتح الفلسطينية، كشف خلالها سبب المظاهرات التي حدثت في عدد من الدول العربية، أبرزها أعمال العنف التي حدثت في دولة الأردن، مؤكدًا أن زيارة إساعيل هنية، رئيس حركة فتح إلى طهران، كانت السبب التي تلتها دعوات حماس للتظاهر في الدول العربية.

وأوضح مسؤول فتح، أن حركة الجهاد الفلسطينية، هي من دعت إلى التظاهر في الأردن؛ بل أنها دعت أيضًا إلى تمدد المظاهرات إلى مصر والكويت والبحرين ودول المغرب العربي،

من جانبه قال السفير الفلسطيني أسامة العلي، عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، إن إيران تتدخل في القضية الفلسطينية بينما لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام ضربات إسرائيل المتتالية.

وأضاف العلي، في تصريحات لقناة الحدث: "قبل ما تدافع عن القضية الفلسطينية تدافع عن نفسها، لأن إسرائيل ضربتها 20 مرة ومارديت عليها؛ بل تخلي وكلائها يردوا".

وأوضح أن إيران هي من صنعت حركتي حماس والجهاد وتتدخل في القضية الفلسطينية من خلالهما.