الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رغم سيطرة روسيا.. شركات ألمانية تشارك فى إعادة بناء ماريوبول

ماريوبول
ماريوبول

أفاد تقرير لصحيفة المونيتور، بأن شركتي بناء ألمانيتين تشاركان في إعادة بناء مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وتقوم مجموعة كناوف التي تصنّع ألواح الجبس وشركة "دبليو كيه بي سيستمز" التي تنتج الخرسانات الخلوية، بتوفير مواد البناء في المدينة التي سويت بالأرض تقريبا خلال الأشهر الأولى من حرب أوكرانيا، وفقا لتحقيق استقصائي مصور أعدته مجلة "مونيتور" الألمانية وعرضته شبكة "آيه آر دي" الرسمية.

وتقول "مونيتور" إنها قامت بتحليل العديد من الصور من مواقع البناء حيث يظهر شعار شركة كناوف، بالإضافة إلى تقارير تفصيلية عن نشاط العمل توضح وجود الشركة الألمانية في المدينة الساحلية.

وسقطت ماريوبول في أيدي القوات الروسية بعد حصار دام شهرين أودى بحياة الآلاف وحوّل المدينة إلى أنقاض.

واستندت المجلة أيضا إلى تصريحات "موزع رسمي" لمنتجات كناوف يروّج لمشروع سكني أنشئ لصالح وزارة الدفاع الروسية في ماريوبول واستخدمت في بنائه منتجات الشركة الألمانية. 

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