مصطفى بكري: مصر استقبلت تدفقات للعملة الأجنبية بشكل كبير من العاملين بالخارج

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطاب تنصيب الرئيس السيسي كان كاشفا لتفاصيل المرحلة المقبلة، قائلا: "حفل تنصيب الرئيس أبهر العالم".

وقال خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه وفقا للدستور انتهى تعيين المحافظين الحاليين بعد أداء الرئيس القسم، مؤكدا أن حركة المحافظين اكتملت.

وأوضح أن مصر استقبلت تدفقات للعملة الأجنبية بشكل كبير من العاملين بالخارج، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يسمع آهات الشعب، علاوة على أن الحكومة تنفذ العديد من الإجراءات لمواجهة الاستغلال وجشع التجار.

وتابع: "المواطنون يحتاجون محافظين جدد من أصحاب الكفاءات، ونحن في حاجة إلى تغيير المسار بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة".

وواصل: "الشعب المصري لديه ثقة بأن القيادة السياسية لن تتجاهل متطلبات المرحلة القادمة، ولن تتجاهل معاناة الشعب المصري، ولن تتجاهل ما يمس الأمن القومي المصري".

