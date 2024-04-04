حسام حبيب يكشف شكل علاقته بشيرين عبدالوهاب في الوقت الحالي

قال الفنان حسام حبيب، ردا عن سؤال "هل يتمنى العودة لشيرين عبدالوهاب"؟، إنه لم يمشي حتى يرجع ويعود إليها.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة،: أنا ممشتش عشان أرجع لها، إحنا لسة مع بعض ومش مهم شكل العلاقة اللي تجمعنا دلوقتي إيه".

وتابع: "المهم إننا في حياة بعض، وفرقت ايه شكل العلاقة، المهم إننا بنحب بعض".

وأكد حبيب أنه يحب الفنانة شيرين عبدالوهاب، أكثر من الزعل نفسه، قائلا: "ولو هختار بين كرامتي وبين شيرين هختارها".

وأوضح أنه لم يتسبب في أن تحلق شيرين عبدالوهاب شعرها، موضحا أنها حلقت قبل ذلك شعرها وأنه سلوك معتاد لها في لحظات غضبها.

واستطرد: "كان في بيننا خناقة عبيطة أوي ومرة واحدة قالتلي طلقني قلتلها يلا البسي ننزل للمأذون، فقالتلي أنا منزلش هاتلي المأذون هنا، وقامت راحت الحمام وأول ماخرجت لقيتها حلقت شعرها كله".

وتابعت: "كنت هيغمى عليا أول ما شفتها، ووقعت على ركبتي من الصدمة، واتفقنا على أنها متعبرش عن غضبها تاني بالطريقة دي أبدا، وياريتها كانت حلقتلي أنا ومتعملش اللي عملته ده".