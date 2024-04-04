الخميس 04 أبريل 2024
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توك شو

عاجل.. سبب صادم وراء حلق شيرين عبدالوهاب شعرها.. حسام حبيب يكشف التفاصيل

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين

أكد الفنان حسام حبيب، أنه لم  يكن سببًا في حلق شيرين عبدالوهاب شعرها، مؤكدًا أنه سلوك معتاد بالنسبة لها في لحظات غضبها.


وأضاف، خلال حوار ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة: "كان في بينا خناقة عبيطة أوي، ومرة واحدة قالتلي طلقني، قلتلها يلا البسي ننزل للمأذون، فقالتلي أنا منزلش هاتلي المأذون هنا، وقامت راحت الحمام وأول ما خرجت لقيتها حلقت شعرها كله".

وتابع: "كان هيغمى عليا أول ما شفتها، ووقعت على ركبتي من الصدمة، واتفقنا إنها متعبرش عن غضبها تاني بالطريقة دي أبدًا، ويا ريتها كانت حلقتلي أنا ومتعملش اللي عملته ده".
 

واستطرد: "طلع إشاعات كتير علينا وقت الخلاف والرجوع اللي يقول من الحب ما قتل وهو ساحر لها واتقال أكاذيب وشائعات كثيرة وعلاقتي بهنا بنت شيرين قوية، والغضب بيعمل حاجات كتير وفي حب بيقلب ارتباط مش عادي وأكبر غلط عملته مع شيرين إن عمري ما كان ليا طلبات، ومكنش ليا فيها طلبات، ولا هي كان ليا فيا طلبات وإحنا لم ننبه بعض".

حسام حبيب الفنان حسام حبيب شيرين عبدالوهاب حلق شعر شيرين ع المسرح

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