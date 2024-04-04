الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حسام حبيب لـ"ع المسرح": "عمرى ما أخدت مليم من شغل شيرين"

حسام حبيب
حسام حبيب

أكد الفنان حسام حبيب، أنه لم يحصل على أي مقابل مادى من شغل شيرين عبد الوهاب خلال فترة زواجهما، قائلا: "عمري ما أخذت مليم من شغل شيرين وده حصل منها كتير تقولى أنت تعبت وأنا أقولها ده واجبى".

وأضاف خلال حوار ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة،: "أنا خناقتي مع ياسر مدير أعمالها السابق، بعد الجواز بكتير، لكن عمري ما كنت مدير أعمال شيرين عبدالوهاب".


وتابع: "الناس لامتني عشان بدخل وراء شيرين عبدالوهاب وبمسك لها فستانها، وأنا ميهمنيش الناس تشوفني إزاي، كل اللي يهمني مراتي اللي هي تاج راسي مهما كانت بتعمل إيه".


وعن الاتهامات التي تم توجيهها له في أزمته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، رد: "أنا استودعت سيرتي عند ربنا، ومايهمنيش في القصة دي غير رب العباد، أما العباد فهما كده كده مش هيوقفوا كلام".

واستطرد: "طلع إشاعات كتير علينا وقت الخلاف والرجوع اللي يقول من الحب ما قتل وهو ساحر لها واتقال أكاذيب وشائعات كثيرة وعلاقتي بهنا بنت شيرين قوية، والغضب بيعمل حاجات كتير وفي حب بيقلب ارتباط مش عادي وأكبر غلط عملته مع شيرين إن عمري ما كان ليا طلبات، ومكنش ليا فيها طلبات، ولا هي كان ليا فيا، طلبات وإحنا لم ننبه بعض".

حسام حبيب شيرين عبدالوهاب الفنان حسام حبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب ع المسرح برامج المتحدة

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