بلينكن: تغييرات فى السياسة الأمريكية إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إنه إذا لم نشهد التغييرات التي نحتاج إلي رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأمريكية، حسبما ذكرت "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه يجب ألا تتوسع الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن مقتل عمال الإغاثة، وطلب منهم التحقيق بشكل سريع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن إسرائيل لم تستوفِ شروط واشنطن السياسية بشأن استخدامها للأسلحة التي تزودها بها.