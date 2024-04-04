حسام حبيب: أنجح ألبوم فى حياة "شيرين" كان فى فترة جوازنا

علق الفنان حسام حبيب، على تصريح الملحن محمود الخيامي، أن شيرين كانت شيئًا وأصبحت شيئًا آخر بعد حسام حبيب، قائلًا إن مقارنته ليست حقيقية؛ لأنها هي الشخصية الناجحة التي كانت ومازالت.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال فترة زواجهما قدمت أفضل وأنجح ألبوماتها على الإطلاق، وهو ألبوم نساي.

وتابع: "شيرين أول إنتاج لها من بعد جوازنا كان ألبوم نساي، وهو أكثر ألبوم حقق مشاهدات في مسيرتها، وبعد كده حصل الكورونا وبسبب القعدة في البيت وزننا زاد، ومكناش مهتمين بنفسنا؛ لكن لما رجعت الحياة، الناس افتكروا إن زيادة الوزن بسبب أن شيرين بقى عندها اكتئاب بسببي".

كما كشف الفنان حسام حبيب، لأول مرة، عن السبب الحقيقي وراء غضب شيرين وخروجها للإعلام أول مرة للحديث عن مشكلاتنا، مؤكدا أنه سبب تافه في الواقع ولا يستدعي كل ما حدث.

وتابع: "وسطت هي حد بينا يصلح الدنيا، وأنا عمري ما قفلت السكة على حد في إنه يوصلي مهما كنت زعلان، ومعاها بالذات مهما زعلنا في أي وقت تكلمني فيه بتلاقيني موجود".

وواصل: "الشخص اللي اتوسط بيننا لما سألته تضمنلي إننا منتخانقش، قالي معرفش، فحسيت إنها لسة زعلانة، فقلت له لو كلمتني مش هرد، ودي كانت أول مرة أقول كده وأعمل معاها كده".