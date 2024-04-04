"أزمة رفعت" تُخضع لاعبي فيوتشر لفحوصات طبية على القلب (صور)

أجرى نادي مودرن فيوتشر اختبارات طبية وفحوصات على قلب اللاعبين في حدث يحدث لأول مرة في الرياضة المصرية، ضمن خطة النادي للحفاظ على سلامة اللاعبين والاطمئنان عليهم أولًا بأول.

وقال د.أحمد أشرف عيسى، مدير مركز القلب الرياضي بأحد المستشفيات الخاصة، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، إن التجربة جديدة وتتلخص في متابعة حالة قلب اللاعبين خلال فترة الإحماء وقبل نزول المباراة بحيث يتم منع اللاعب من أداء المباراة إذا تبين أنه يعاني من أي مشكلة".

أفصح "التجربة عبارة عن جهاز يسمى Impulse وهو "جهاز تتبع العلامات الحيوية، وحالة القلب أثناء المجهود عن بُعد والتدريب على الانعاش القلب الرئوي، وهذا الجهاز يتم وضعه على كتف اللاعب لقياس ضربات القلب والنبض والأكسجين ومعدل التنفس وتدفق الدم، مشيرًا بأن الجهاز يعطي تنبيه إذا كان هناك أي وضع غير طبيعي، وأن هذا الجهاز يعمل عن بُعد عن طريق الواي فاي.

وشدد على أن تلك التجربة جديدة من نوعها وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في ذلك الملف، موجهًا الشكر لـ د.وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن فيوتشر وجميع أفراد الجهاز الطبي على حُسن التعاون لتطبيق تلك التجربة مع فيوتشر.

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر

فحوصات طبية لاعبي فيوتشر