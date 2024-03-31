مدرب فيوتشر: نرغب في الفوز على الزمالك لإسعاد أحمد رفعت

أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر أن لقاء فريقه الأحد أمام الزمالك في ذهاب ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية لن يكون سهلا في ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الفريق المنافس.

وكشف تامر مصطفي خلال تصريحاته الخاصة ان اللاعبين تعهدوا على تقديم اداء قوى ورجولى وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اهداء الفوز لأحمد رفعت الذى تعرض لوعكة صحية تسببت في ابتعاده عن المستطيل الاخضر.

واضاف تامر مصطفي أنه يحرص على متابعة الحالة الصحية للاعب احمد رفعت وبفضل الله بدأ يتحسن كثيرًا ويتابع كافة الاستعدادات للفريق قبل مواجهة الزمالك غدًا

وعن مواجهة الغد إمام الزمالك اوضح تامر مصطفي انه كان يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية وذلك لضمان تتويج أحد الفريقين بلقب البطولة ولكن للأسف المواجهة المبكرة ستكون سببًا في وداع احد الفريقين مبكرًا

وافصح تامر مصطفي أن صفوف فريقه شبه مكتمله ولن يغيب عن لقاء الزمالك سوى أحمد رفعت للاصابة ومروان محسن فقط.

وأُقيم مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملًا ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملًا.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويختتم فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفي تدريبات فريقه الليلة استعدادًا للقاء الزمالك غداَ في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ووضع تامر مصطفي خطة متوازنة للاعبين من اجل تطبيقها غدًا للحفاظ على نظافة الشباك على ان يعتمد فريقه على الهجمات المرتدة.