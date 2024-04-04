تكريم علام وأبو الوفا والكومي في احتفالية رمضانية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج احتفالية رمضانية تم خلالها تكريم جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا وعضوية الكاف.

حضر الاحتفالية د.طارق الفقي محافظ سوهاج ومحمد ابو الوفا واللواء حلمي مشهور، وإيهاب الكومي أعضاء الاتحاد وعدد من القيادات السياسية والتتفيذية لمحافظة سوهاج.

كما شهدت الاحتفالية تواجد 50 ناديًا من أندية الصعيد تم خلالها أيضا تكريم نادى ديروط الصاعد الي دوري المحترفين وأندية المدينة المنورة وساحة سوهاج والبداري وتوت عنخ امون بمناسبة الصعود إلى دوري القسم الثاني ب.

أقيمت الاحتفالية بمركز شباب مدينة سوهاج، وشملت عروض لفرق الانشاد الديني والفقرات النوبية والامسيات الشعرية واحتتمت الحفلة بتكريم جمال علام وإهداء دروع تذكارية لأعضاء الاتحاد والأندية الصاعدة.