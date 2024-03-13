الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد مجاهد يكشف موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الجبلاية

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أبدى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، رئيس اللجنة الثلاثية السابق، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» رضاه التام على الفترة التي أمضاها داخل الجبلاية والتي تجاوزت الثلاثون عامًا، بداية من مدير شؤون اللاعبين وصولا لعضوية مجلس الإدارة، ثم رئيسا للجنة الثلاثية التي تولت زمام الأمور بعد استقالة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة.

وقال مجاهد، خلال استضافته ببرنامج «النجوم في رمضان»، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «اتحاد الكرة الحالي يعاني من أزمات عديدة منذ رحيلي وتحديدا منذ 3 سنوات، هناك عدد من الملفات الصعبة ستكون أمام المجلس الحالي لا بد من إنهائها قبل 9 شهور من الآن».

وأضاف رئيس الجبلاية السابق:«حتى الآن لم أستقر على خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئاسة، وسأحسم التواجد في الانتخابات القادمة عقب استشارة كبار المسؤولين السابقين، وإذا رأيت أن هناك من له الأولوية في الترشح بدلا مني بالطبع لن أخوض الانتخابات».

أحمد مجاهد انتخابات الجبلاية انتخابات اتحاد الكرة انتخابات الجبلابة المقبلة انتخابات اتحاد الكرة المصري

مواد متعلقة

مجاهد: أنا من كبار مشجعى الأهلى.. وهذا موقفى من انتخابات "الجبلاية"

مجاهد: ما زلنا العدد الأكبر داخل كاف.. والمغرب ليس الفتى المدلل

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

آخر تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 يواصل الانخفاض

أمير سعودى يتهم شيكابالا بالتهرب من دورة رمضانية

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

غدًا.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل