أحمد مجاهد يكشف موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الجبلاية

أبدى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، رئيس اللجنة الثلاثية السابق، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» رضاه التام على الفترة التي أمضاها داخل الجبلاية والتي تجاوزت الثلاثون عامًا، بداية من مدير شؤون اللاعبين وصولا لعضوية مجلس الإدارة، ثم رئيسا للجنة الثلاثية التي تولت زمام الأمور بعد استقالة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة.

وقال مجاهد، خلال استضافته ببرنامج «النجوم في رمضان»، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «اتحاد الكرة الحالي يعاني من أزمات عديدة منذ رحيلي وتحديدا منذ 3 سنوات، هناك عدد من الملفات الصعبة ستكون أمام المجلس الحالي لا بد من إنهائها قبل 9 شهور من الآن».

وأضاف رئيس الجبلاية السابق:«حتى الآن لم أستقر على خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئاسة، وسأحسم التواجد في الانتخابات القادمة عقب استشارة كبار المسؤولين السابقين، وإذا رأيت أن هناك من له الأولوية في الترشح بدلا مني بالطبع لن أخوض الانتخابات».