الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أزمة جديدة فى الجبلاية بسبب تصريحات المدير الفنى للاتحاد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية بوادر أزمة جديدة بين علاء نبيل، المدير الفنى لاتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة جمال علام، وذلك على خلفية التصريحات التى أدلى بها الأول قبل أيام.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد عن  ترحيل أي لاعب مصري من قبل الاتحاد الإماراتي.

وقال علام في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، الأحد، إنه بعد استيضاح الأمر لم يتم ترحيل أي لاعب مصري من الإمارات.

وأضاف أن التصريحات التي صدرت في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وأوضح أن الاتحاد الإماراتي والاتحاد المصري بينهما تتسيق وتعاون كامل على كافة الأصعدة.

اتحاد اتحاد الكرة الجبلاية جمال علام صلاح

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