الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر بمنطقة الهرم لـ 2 يونيو

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر في منطقة الهرم إلى جلسة 2 يونيو المقبل للحكم.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار بالبشر في الهرم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12061 لسنة 2023 جنايات الهرم والمقيدة برقم 3461 لسنة 2023، عن قيام المتهمين "عادل.س"، "بسمة.ح"، اتفقا على خطف طفل وبيعه، فأوهم المجني عليهما بمصاحبته لشراء ألعاب مستغلًا حداثة سنهما، فصدقا منه هذا الزعم وانساقا معه لهذا الغرض حيث أخفاهما بعيدًا عن ذويهما، وخلالها عرضاها للبيع، على الفور تم القبض عليهما عقب التتبع لصاحب صفحة "فيس بوك"، بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر منطقة الهرم جلسة 2 يونيو

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