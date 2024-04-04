الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسَين ثيوذولس وأغاثويوذس اليوم

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسَين الشهيدَين ثيوذولس وأغاثويوذس، وكان ثيوذولس قارئًا وأغاثوبوذس شماسًا في تسالونيكي، وقد جاهدا في أوائل القرن الرابع.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية، قالت خلالها: يعودُ إلى العلمانيّين، بفضلِ دعوتهم الذاتيّة، أن يطلبوا ملكوتَ الله بينما يُديرون الأمور الزمنيّة ويوجِّهونها وفقًا لإرادة الله، إنَّهم يعيشون وسط العالم أي يقومون بجميعِ أعمالِهِ، والواجباتِ المختلفةِ على أنواعها، في الظروف العاديّة للحياةِ العائليّةِ والاجتماعيّةِ، وكأنّها تنسج حياتهم، فإلى هذا يدعوهم الله ليَعمَلوا كالخميرِ على تقديس العالم من الداخل، وذلك بقيامِهم بوظائفهم الخاصّةِ بوحي روح الإنجيل، ولكي يُظهروا الرّب يسوع المسيح للآخرين بشهادةِ سيرتهم قبلَ كلِّ شيء وما يشعُّ فيهم من إيمانٍ ورجاءٍ ومحبّة. وإليهم يعودُ بنوعٍ خاص أن يُنيروا كلَّ الأمور الزمنيّة ويوجِّهوها، هذه الأمور التي هُم بها مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بنوعِ أنّها تتمُّ وتزدهرُ دومًا كما يُريد الرب يسوع المسيح وتكون لمجدِ الخالق والفادي.

إنَّ رسالةَ العلمانيّين هي اشتراك في رسالةِ الكنيسة الخلاصيّة بالذات، فالربُّ بنفسه انتدبهم كلّهم إلى هذه الرسالة بالعماد والتثبيت، فبالأسرار، لا سيّما بالإفخارستيا المقدّسة تُمنح وتتغذّى هذه المحبّة نحو الله والإنسان، تلك المحبّة التي هي روح كلِّ رسالة، والعلمانيّون هم مدعوّون بصورةٍ خاصّةٍ إلى أن يجعلوا الكنيسةَ حاضرةً وفعّالة في تلك الأماكن والظروف التي لا يمكنها إلاّ بواسطتهم أن تكون ملح الأرض، وهكذا إنّ كلّ علمانيّ، بقوّةِ النِّعَم التي أعطيها، شاهدٌ وفي الوقت عينه أداةٌ حيّة لرسالةِ الكنيسة بالذات "على مقدار موهبة المسيح". 

إذًا، على كلّ العلمانيّين تقع المسؤوليّة الرّائعة في العمل المستمر على أن يصل التدبير الخلاص الإلهي إلى كلِّ الناس في كلّ زمانٍ ومكانٍ يومًا بعد يوم، وبالتالي يجب أن تُفتحَ الطريقُ فسيحةً أمامهم من كلّ الجهات حتّى يتمكّنوا من أن يشتركوا باجتهادهم أيضًا على قدر قواهم وحسب حاجات العصر في عمل الكنيسة الخلاصي.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى حازقيال النبي

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى رئيس دير ميذيكيون

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس أنيسوفورس أحد السبعين رسولا

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى النبي أشعيا بن عاموص

هل الصوم الكبير يقلق الإنسان الروحي؟.. "الروم الأرثوذكس" تجيب

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جوزيف كاتب الترانيم

القس أندريه زكي: نهنئ المسلمين ونتمنى دوام السلام والمحبة ولبلادنا التقدم والازدهار

الأنبا باخوم يفتتح دورة إعداد القادة بكنيسة العبور بـ "القيادة في الكتاب المقدس"

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

الرئيس والحكومة الإيطالية تكرمان رشيد محمد رشيد بمنحه الجنسية الإيطالية كاستحقاق متميز

إعدام المتهم الأول.. منطوق الحكم على المتهمين بقتل يمنى الجنسية

هل تلحين آيات القرآن حرام؟.. أبوعاصى يُجيب

تعاقد الأهلى مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى