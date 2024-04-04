اثنان من مصر.. أسماء الفائزين في الدورة الـ18 لجائزة الشيخ زايد للكتاب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، أسماء الفائزين في دورتها الـ18، بعد تقييم المرشحين للفوز بناءً على معايير التقييم الدقيقة التي تتبعها الجائزة.

وتعد المشاركات خلال هذه الدورة هي الأكبر في تاريخ الجائزة، حيث بلغ عدد الترشيحات 4،240 ترشيحًا، بنسبة نمو تبلغ 35%، مقارنة بعدد الترشيحات التي بلغت 3،151 ترشيحًا في الدورة السابقة، إضافةً إلى الزيادة في عدد الدول المشارِكة التي وصلت إلى 74 دولة؛ منها 19 دولة عربية.

الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الدورة الـ18

وفازت بجائزة فرع "الآداب" الكاتبة المصرية ريم بسيوني، عن روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022.

وفاز الدكتور حسام الدين شاشية من تونس بجائزة فرع "المؤلف الشاب"، عن مؤلفه "المشهد المُوريسكي: سرديّات الطّرد في الفكر الإسباني الحديث"، الصادر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي عام 2023.

وفاز بجائزة فرع "تحقيق المخطوطات" الدكتور مصطفى سعيد من مصر، عن دراسته بعنوان "سفينة المُلك ونفيسة الفُلك (شهاب الدين) الموشَّح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس"، الصادرة عن دار العين للنشر عام 2023.

وفاز الدكتور خليفة الرميثي من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة فرع "التنمية وبناء الدولة"، عن كتابه "الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال"، الصادر عن أوستن ماكولي بابليشرز في 2022.

وفاز الدكتور أحمد الصمعي من تونس بجائزة فرع "الترجمة"، عن عمله "العلم الجديد" لجيامباتيستا فيكو، الذي ترجمه من الإيطالية إلى العربية، والصادر عن دار أدب للنشر والتوزيع في 2022.

وفاز بجائزة فرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى" فرانك غريفيل، عن كتابه "بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام"، الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد باللغة الإنجليزية في عام 2021.

وفازت مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في الصين بجائزة فرع "النشر والتقنيات الثقافية"، في إطار سعي المجموعة إلى بناء جسر ثقافي تبادلي يهتم بسرد قصة الصين وتاريخها، ونشر الثقافة الصينية في العالم العربي والثقافة العربية في الصين.

يشار إلى أن جائزة الشيخ زايد للكتاب ستكرم الفائزين بدورتها الحالية خلال حفلٍ ينظِّمه مركز أبوظبي للغة العربية، بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي الثالث والثلاثين للكتاب في مركز أدنيك أبوظبي.