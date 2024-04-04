الخميس 04 أبريل 2024
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مصر

مركز المناخ ينصح المواطنين: ملابس العيد ربيعية نهارًا شتوية خفيفة ليلًا

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن طبيعة الملابس في عيد الفطر تكون "ربيعى" نهارًا و"شتوى" خفيفًا ليلًا، مشيرًا إلى أن الطقس مائل للبرودة ليلًا، وبالتالى يستدعى ارتداء جاكت خفيف أو قطعة أخرى تحت الملابس الخارجية ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضح فهيم في بيان له أنه بداية من غدٍ الجمعة سيضعف سيطرة الكتلة الدافئة/ الحارة وتبدأ الحرارة في الانخفاض شمالًا ثم على كل الجمهورية تدريجيًا بداية من السبت وطوال أسبوع عيد الفطر.

وأوضح فهيم أن هناك انخفاضات متتالية في الحرارة على كافة الأنحاء لتكون حول 24 °م شمالًا وحول 30 °م جنوبًا نهارًا وانخفاض أيضًا في حرارة الليل لتكون الحرارة الصغرى بين 13 إلى 17 °م ولن تنخفض أقل من هذا المعدل مثل السنوات الماضية.

جدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية سيطرت على الأجواء كتلة دافئة شملت كافة أنحاء الجمهورية تقريبًا مع انعدام فرصة تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات.

الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طبيعة الملابس ربيعى نهارا شتوى خفيف ليل ا

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